Поиски пропавшего во время экскурсии к «Титанику» батискафа: что известно на данный момент

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На борту исчезнувшего в Атлантике судна находились несколько человек.

В Атлантическом океане развернута масштабная поисковая операция. Корабли и самолеты береговой охраны сразу двух стран — США и Канады — прочесывают район, где накануне пропал батискаф с туристами.

Глубоководный аппарат возил состоятельных путешественников к месту крушения «Титаника». Связь исчезла как раз в момент погружения. Известно, что на борту находились пять человек. Среди них — собственно владелец компании-организатора подводных круизов, а также состоятельный британский бизнесмен. Все детали у Александра Якименко.