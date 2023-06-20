Спасатель во время отдыха организовал тушение пожара

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

В деревне, куда он уехал на каникулы, вспыхнула баня.

Спасателю из Башкирии пришлось всерьез поработать во время отдыха. В деревне, куда он уехал на каникулы, произошел пожар - вспыхнула баня.

Существовал серьезный риск, что огонь перекинется на соседние дома. Мужчина оперативно организовал тушение и активно руководил действиями местных жителей.

Одна группа сельчан работала с мотопомпой, другая наполняла ведра водой из местной речки и передавала их по цепочке.

В результате слаженных действий жилые дома удалось отстоять.