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В Киеве при этом заявили, что Украине всегда будет мало оружия.

Украине всегда будет мало оружия, сколько бы ни дали. Во всяком случае - пока не закончится нынешний конфликт. С таким признанием во время одного из телемарафонов выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что ВСУ больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике.

Впрочем, из-за аппетитов Киева проблемы испытывают и те, кто поставляет ему оружие. По данным журнала Spiegel, в арсеналах Германии осталось не больше 20 тысяч артиллерийских снарядов натовского образца калибра 155 миллиметров, притом, что к началу следующего десятилетия - к 2031 году - хотели накопить 230 тысяч.

New York Times добавляет, что весомая часть оружия, отправленного на Украину, оказалась непригодной для использования, а контракты на сотни миллионов долларов, оплаченные авансом, до сих пор не выполнены.

И всё это на фоне коррупционного скандала вокруг закупок обмундирования для ВСУ. Журналисты-расследователи обнаружили подозрительные сделки: так, на шлемы потратили в четыре раза больше, чем они стоят на самом деле.