Свято место пусто не бывает: четыре страны, заменившие Евросоюз в торговле с РФ

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Доля государств Евросоюза в структуре торговли России за два года снизилась с 38 до 17,6%, отметил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

После введения санкций странами Евросоюза внешняя торговля России не просела, а нашла партнеров в Китае, Индии, Турции и Азербайджане. Об этом заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Свято место не бывает пусто. Очень серьезно растет Китай. Я думаю, та задача, которая была поставлена лидерами наших стран по уровню товарооборота в 200 миллиардов долларов, если каких-то катаклизмов не будет, достижима уже в этом году», — рассказал он в кулуарах ПМЭФ РИА Новости.

Благодаря южным и восточным направлениям — Индии, Турции и Азербайджану — удалось заместить торговлю с Евросоюзом. При этом Давыдов отметил, что Германия по-прежнему в топ-10 торговых партнеров России. А Нидерланды наоборот резко упали.

«Нидерланды, которые всегда были перевалочной базой, держались в тройке за счет перевалки нефти через порт Роттердама», — указал Давыдов.

В заключении он отметил, что доля государств Евросоюза в структуре торговли России за два года снизилась с 38 до 17,6%.

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