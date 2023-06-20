Огненное «Торнадо»: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет реактивной системы залпового огня уничтожил замаскированный укрепленный командный пункт противника, который обнаружила разведка.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» Западного военного округа уничтожил замаскированный укрепленный командный пункт противника, который обнаружила разведка. Цель находилась в 70 километрах от линии соприкосновения.

РСЗО «Торнадо-С» предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. Комплекс представляет собой эффективное оружие поддержки, он рассчитан на поражение пехоты противника, легких укреплений и бронетехники, артиллерийских установок и ЗРК противника.

Также Минобороны показало, как военнослужащие Южной группировки войск отразили попытку наступления ВСУ на Северском направлении.

Три группы украинских боевиков общей численностью до 50 человек предприняли попытку провести разведку боем в районе станции Белогоровка. Военнослужащие ВС РФ заблаговременно вскрыли выдвижение групп противника, после чего по наступающим был нанесен артиллерийский удар. Противник понес большие потери в живой силе и отступил.