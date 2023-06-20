«Обстоятельства у всех разные»: Самойлова внезапно заговорила о домашнем насилии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Поклонники звездной пары знали только о проблемах в семье, связанных с запрещенными веществами. Неужели в отношениях присутствует и рукоприкладство?

Блогер Оксана Самойлова после воссоединения с рэпером Джиганом заговорила о домашнем насилии. В социальной сети она пообщалась с поклонниками и честно рассказала, приемлемо ли для нее рукоприкладство в семье и смогла бы она простить любимого человека.

По мнению знаменитости, конечно, от таких отношений нужно бежать, как можно быстрее. Но вместе с тем сама она не знает, как бы поступила, так как в каждой семье свои нюансы, свои взаимоотношения. От них и надо отталкиваться при принятии решения.

«Поверхностный ответ очевиден — никаких шансов, шли и беги, но всегда есть миллион внутренних моментов», — ответила Самойлова.

Самойлова не стала вдаваться в детали своей семейной жизни и пояснять, было ли у нее такое. Но проблема с запрещенными веществами точно становилась камнем преткновения. А также пристрастие к алкоголю. Так, в начале года из-за этого пара пережила кризис. О нем поначалу и Самойлова, и Джиган не сообщали. Слухи поползли, когда День всех влюбленных пара отметила скромно и тихо. Хотя обычно они отмечают его масштабно. После долгого молчания блогер сообщила, что наступил тяжелый период. Джиган даже съехал из особняка и стал жить отдельно.

Многие предполагали, что причиной ссоры вновь стало увлечение Джигана запрещенными веществами. Но о ней супруги так и решили умолчать. Однако выяснилось, что во время отдыха в Дубае Джиган пристрастился к алкоголю, что и породило ряд ошибок. Спустя несколько месяцев супругам все же удалось наладить взаимоотношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джиган объяснил возникшие у налоговой к его семье претензии.