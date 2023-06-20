Деньги на черный день: экономист предупредил об опасных видах вложений

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Россиянам пора позабыть о сбережениях в иностранной валюте, как раньше, и начать отталкиваться от валюты России.

Хранить деньги в долларах или евро больше не надежно, заявил в беседе с изданием URA.RU экономист Владимир Слипенькин. Свое мнение он аргументировал тем, что в России валюта рубли, а валютный риск опасный и мало предсказуемый.

«Опыт прошлого года показал, что доллар может не только расти, но и падать. Если говорить о том, чтобы сохранить деньги на черный день, то доллар и евро не стоит рассматривать как источник сохранения своих сбережений. Здесь лучше исходить из тех инструментов, которые номинированы в российских рублях», — пояснил Слипенькин.

Помимо этого не стоит рисковать финансами и покупать акции, если человек не разбирается в них. Так как они связаны с риском и транзакционными издержками. Экономист посоветовал не прыгать в омут с головой и взять платную консультацию у профессиональных участников рынка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мешает новичку зарабатывать на маркетплейсе.