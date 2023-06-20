Свет «Маяка»: флагману атомной отрасли России исполнилось 75 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кондратюк; 5-tv.ru

Предприятие помогает создавать ядерный щит страны.

Тайны советского прошлого сегодня вспоминают на Урале. 75 лет исполнилось легендарному предприятию «Маяк», о котором еще полвека назад пытались побольше узнать в Пентагоне и МИ-6. А все потому, что на этом заводе производили оружейный плутоний для ядерного щита нашей страны. Что там делают сегодня — узнал Сергей Хайдаров.

Уровень безопасности здесь конечно очень высокий. Даже переходя из одного цеха в другой проверяют уровень радиации. Большая часть этих лабораторий и цехов строго засекречена. Мобильные и другие записывающие устройства запрещены. Подробности — в репортаже.