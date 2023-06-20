США и Канада отправили два самолета на поиски пропавшего в Атлантике батискафа

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Всего на борту батискафа, предположительно, находятся пять человек. Из них трое — это миллиардер, подводник и бизнесмен.

США и Канада на поиски пропавшей лодки, погружавшейся к «Титанику», направили два самолета. Об этом сообщило американское северо-восточное управление береговой охраны в Twitter.

США со своей стороны направили на поиски военно-транспортный самолет C-170, канадская сторона — противолодочный P8 Poseidon. Поиски проходят примерно в 900 милях — это полторы тысячи километров от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В нем участвует канадское исследовательское судно Polar Prince.

Кроме того, до этого стало известно, что на борту пропавшего батискафа могут находиться миллиардер Хэмиш Хардинг, подводник Поль-Анри Нарголе и бизнесмен Стоктон Раш. Такую информацию сообщил телеканал Sky News.

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К слову, известно, что организацией погружения занималась туристическая компания OceanGate Expedition. На ее сайте рекламируется семидневное путешествие стоимостью 250 тысяч долларов. Последняя запись об экспедиции на «Титаник» в Twitter-аккаунте компании датирована 16 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что среди обломков «Титаника» на дне Атлантического океана найдено ожерелье с зубом мегалодона.