Вышли боком: Минцифры разработает правила использования глушилок для дронов

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Мера, по словам представителей ведомства, вынужденная. Системы борьбы с дронами стали создавать серьезные проблемы мобильному интернету, глушить голосовые звонки, WiFi и многое другое.

Минцифры создало специальную рабочую группу для разработки правила использования систем борьбы с беспилотниками. В последние годы такие глушилки появились в свободном доступе и стали создавать серьезные проблемы мобильному интернету, глушить голосовые звонки, Wi-Fi, беспроводные фиксированные сети, промышленные системы и электронику силовых структур.

Как рассказали «Известиям» источники из телеком-индустрии и профильных отраслевых институтов, подобное оборудование в последнее время стали приобретать буквально все, кому не лень. Спрос породил предложение. И интернет наполнился объявлениями о продаже таких систем.

«Такая практика может приводить к созданию помех для гражданских радиоэлектронных средств (РЭС), а главное — для оборудования силовых ведомств», — пояснил источник.

Неправильно установленные и используемые блокираторы для дронов могут создавать помехи не только мобильным связи и интернету, но и Wi-Fi-роутерам, в которых используется частота 2,4 Герца, широко применяемая для управления беспилотниками. А также помехи могут возникать и для устройств малого радиуса действия: беспроводных систем управления и контроля за промышленным оборудованием.

«Подавляющее большинство этих изделий не соответствуют стандартам, потому что нелегально делаются компаниями из Китая или РФ. Как только их начинают самостоятельно закупать и использовать, это мешает работе всех остальных устройств. Это надо регулировать», — отметил генеральный директор компании-участника «НТИ Аэронет» «Курсир» Виталий Муниров.

При этом, как уверен другой эксперт, необходимо создавать системы защиты разного уровня: и те, которые могут прикрыть атомную электростанцию, и предназначенные для защиты небольшого химического предприятия.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как беспилотник «Ланцет» уничтожал танк Leopard.