«Надежда есть»: жена пропавшего в Черном море мужчины рассказала о поисках

Фото, видео: www.globallookpress.com / Axel Heimken; 5-tv.ru

О пропаже мужа женщина сообщила спустя полчаса после того, как он не вышел на берег. К поискам подключились и сотрудники полиции, и спасатели.

В Сочи во время купания в море пропал турист из Марий Эл. Тревогу забила его супруга спустя полчаса после того, как он не вышел на берег. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru она рассказала, как продвигаются поиски и есть ли шанс на то, что ее мужа найдут живым.

Женщина рассказала, инцидент произошел в минувшее воскресенье. Она с мужем после обеда отправилась на пляж. Мужчина ушел купаться. Но через 25 минут так и не вышел на берег. Взглянув на море и не увидев мужа, она тут же обратилась к спасателям, потом подключились и сотрудники полиции, МЧС.

«Вечером катер плавал, искали с МЧС, уже сумерки были. С четырех утра водолазы уже начали работать, но поиски на сегодня закончились, его не нашли. В городе его тоже нет — в больницах, моргах. Ждем завтра, поиски продолжатся», — сообщила собеседница.

Она добавила, что муж будто испарился. Несмотря на то, что на пляже множество вышек, никто ничего не видел и не слышал.

«Но надежда есть, маленький шанс, но он есть, что он живой. Мы надеемся, что он живой и вернется», — заключила женщина.

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