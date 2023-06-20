«Умер, что ли?!» — Муцениеце привела в ужас подписчиков снимком с Якубовичем
Муцениеце выложила фото с Якубовичем и спровоцировала слух о его смерти
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
Поклонники актрисы неправильно поняли ее фото с легендарным телеведущим.
Поклонники Агаты Муцениеце изрядно перепугались, зайдя на ее страницу в соцсети. Причиной их ужаса стало вполне безобидное и милое фото, на котором актриса запечатлена с телеведущим, народным артистом РФ Леонидом Якубовичем.
«Я просто оставлю это здесь! Легенда!» — подписала снимок Муцениеце.
По всей видимости, актриса опубликовала фото в знак уважения к бессменному на протяжении многих лет ведущему телеигры «Поле чудес». Однако подписчики неправильно истолковали ее посыл, решив, что этим кадром Муцениеце прощается со знаменитым коллегой.
«А что, он умер?»;
«Так выглядит, как будто — все»;
«Ох, я тоже испугалась»;
«Господи, я думала, умер»;
«Умер, что ли?!»;
«Блин, я подумала о плохом. Хорошо, что это не так», — отозвались встревоженные комментаторы.
Недавно 77-летний телеведущий приятно удивил поклонников, продемонстрировав им актерскую грань своего таланта. Якубович вышел на театральную сцену в роли Гарпагона в комедии Мольера «Скупой». Более того, артист еще и сам написал монологи для своего героя, осовременив пьесу и добавив в нее новые смыслы. Якубовича в итоге было не узнать, но со своей ролью он справился отлично. Весь зал громко аплодировал его исполнению.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце шокировала фанатов заметно округлившимся животом.
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