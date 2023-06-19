ЦБ РФ предложил поднять тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

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Мера стала ответом на отказ государств Евросоюза принимать российские сертификаты «Зеленой карты».

Центробанк России предложил повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей физлиц. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативно-правовых актов.

Предполагается, что территориальный коэффициент ОСАГО в отношении транспортных средств из недружественных России стран поднимется более чем в семь раз — до 12,5. При этом коэффициент для физлиц из других стран останется 1,7 независимо от категории транспортного средства. Отмечается, что указание вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Решение стало ответом на отказ ряда стран принимать российские сертификаты «Зеленой карты», используемые в качестве международного аналога ОСАГО, заявили в пресс-службе Центробанка.

Как ранее сообщалось, с 1 июня 2023 в 27 странах Евросоюза для российских водителей перестала действовать «Зеленая карта» — международная страховка, принятая на территории всех стран-участниц специального соглашения с одноименным названием.

Теперь при поездках за рубеж водителям из РФ необходимо приобретать полис пограничного страхования соответствующей страны. Такой документ продается на пунктах пропуска в иностранное государство. Иностранным же автомобилистам для поездок по РФ понадобится полис ОСАГО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских водителей уже 30 июня могут лишить права пользоваться международным страховым полисом.