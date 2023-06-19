В Германии эвакуировали 25 тысяч человек из-за пожара в парке развлечений

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

По неизвестной пока причине воспламенился один из аттракционов.

Из развлекательного парка Europa-Park в немецком городе Руст эвакуировали 25 тысяч человек из-за вспыхнувшего там пожара. Кадры с места происшествия опубликовал Focus Online.

Уточняется, что воспламенение произошло на аттракционе «Волшебный мир бриллиантов». На место оперативно прибыла пожарная команда, которая быстро справилась с огнем и взяла ситуацию под контроль. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Известно, что Europa-Park — крупнейший парк развлечений в Германии и второй по величине в Европе после парижского Диснейленда. Его площадь составляет около 90 гектаров, а проходимость — около шести миллионов человек в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Британии вспыхнул пожар на заводе по производству пластмасс.