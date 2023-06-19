ВСУ обстреляли поселок Озеряновка в ДНР десятью снарядами из РСЗО

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Украинские боевики не хотят останавливаться и продолжают стрелять по мирным населенным пунктам.

Украинские боевики из реактивной системы залпового огня (РСЗО) 19 июня обстреляли поселок Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Нелеповка — н. п. Озеряновка», — написали в Telegram-канале представительства.

По Озеряновке выпустили десять снарядов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики выпустили 20 ракет по Озеряновке и Михайловке.