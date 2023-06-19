Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российская авиация точным ударом уничтожила украинский бронеобъект вместе с экипажем.

Российская авиация ликвидировала украинскую бронетехнику на южнодонецком направлении. Кадрами момента уничтожения поделилось Минобороны РФ.

На видео вертолет российской армии Ка-52 обнаруживает, как бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинает выдвигаться. Пару секунду требуется российским бойцам, чтобы навести цель и сделать точный удар. Снаряд, попавший точно в технику, уничтожает ее вместе с экипажем. При ударе использовалась управляемая ракета.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

9 июня президент России Владимир Путин объявил о начале контрнаступления ВСУ. До этого данную информацию российские власти и военнослужащие не подтверждали, несмотря на громкие заявления Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны показало кадры с «кладбищем» из Leopard-2 и Bradley.