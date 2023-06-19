Это рай? В космосе обнаружили скопление «человеческих душ»

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Они движутся к определенному источнику энергии.

Американские ученые обнаружили в космосе скопление «человеческих душ»: отмечается, что они приближаются к некому источнику энергии. Об этом сообщает издание RSUTE.

Сделать открытие помогло специальное высокоточное оборудование для определения электромагнитной активности. Исследователи отметили появление вспышек, напоминающих молнии. Отмечается, что всплески энергии были сосредоточены на участке в несколько километров.

Никакой конкретной информации о продолжении исследования пока нет. Однако в ближайшем будущем может появиться новая информация по этой теме.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы самые страшные предсказания Стивена Хокинга о конце света. Согласно первому прогнозу, Землю ожидает аномальная жара, возникшая по вине людей, а не из-за природных катаклизмов. Ученый считал, что климат голубой планеты будет напоминать климат Венеры с температурой плюс 250 градусов.