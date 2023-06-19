Спасали родители: четыре батута с детьми перевернулись от ветра на Кубани

Четыре батута с детьми перевернулись от ветра на Кубани

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

При этом похожее происшествие произошло и в Казахстане.

В казахстанской Караганде жесткое нападение на детей устроил ветер. Порывом сорвало покрытие на игровой площадке, когда там находились мальчики восьми и девяти лет.

Одного из них отбросило на несколько метров — к дому. Он сейчас с тяжелейшими травмами головы находится в реанимации.

Второй также получил серьезные переломы и тоже госпитализирован. Как выяснилось, обустройство детской площадки подрядная организация начала несколько дней назад, покрытие закрепили только по периметру.

А на Кубани ураганный ветер перевернул сразу четыре батута. И пострадали тоже дети: у десятилетнего мальчика перелом бедра, еще несколько школьников родителям пришлось вытаскивать из-под тяжелых резиновых городков.

Несмотря на то, что ЧП произошло на базе отдыха, спасателей там не оказалось. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.