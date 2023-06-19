«Мощная» военная промышленность: склады НАТО опустели из-за поставок оружия Киеву

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Какие страны теперь нуждаются в собственных боеприпасах?

Запасы оружия и боеприпасов опустели на складах НАТО после поставок их киевскому режиму. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на конференции в Берлине.

Он призвал восполнить запасы не только в Германии, но и в других странах — членах НАТО.

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня», — добавил Столтенберг.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению генсека НАТО, все страны хотят завершения украинского конфликта. Однако, по его словам, есть одно но.