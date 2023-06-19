Концерт для Bebe Rexha закончился больницей и наложением швов

Певице Bebe Rexha наложили швы после нападения поклонника во время концерта

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi04

Недобрым поступком отличился один из ее фанатов.

Концерт для американской звезды Bebe Rexha, проходивший в Нью-Йорке в рамках тура Best F'n Night Of My Life, закончился больницей. Кадры того, как пострадала певица во время выступления распространились в социальных сетях.

Так, один из поклонников бросил в нее телефон. Из-за шока Rexha опустилась на колени. Позже выяснилось, что гаджет угодил прямо в лоб знаменитости. В той области ей наложили три шва.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

В социальных сетях фанаты возмутились поступком одного из посетителей концерта, отметив, что Bebe Rexha этого не заслуживает.

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