Неприлично много: сколько Киев заплатил за непоставленную военную технику

NYT: Киев заплатил 800 млн долларов за оружие, которое не было поставлено

Фото: Reuters / US TRANSPORTATION COMMAND

При этом всего западные союзники отправили боевикам оружия на десятки миллиардов долларов.

Киевский режим с февраля прошлого года заплатил уже 800 миллионов долларов подрядчикам за вооружение, которое не было поставлено либо оказалось ветхой. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

При это всего техники от западных союзников было поставлено на десятки миллиардов.

«Союзники предоставили вооружение со складов, которое в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте», — отмечается в публикации.

Сегодня, по оценкам издания, на Украине в ремонте находится 30% всего вооружения.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, Украина не сможет противостоять российской армии без поставок западного вооружения.