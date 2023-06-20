Шанс есть: возможна ли телепортация по законам физики

Фото: Кадр из к/ф «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, 2018 г.

Эксперт подчеркнул, что наличие параллельных вселенных повлияло бы на возможность перемещения в пространстве.

Осуществить телепортацию человека пока невозможно: сложность заключается в «разборе» теле на атомы и последующей сборке в обратной последовательности. Об этом заявил доктор физико-математических наук Виктор Волобуев.

«Вот вас надо телепортировать. Триллионы триллионов ваших атомов надо разобрать, превратить в какой-то луч, потом собрать так, чтобы ухо не приклеилось к ноге, чтобы все на месте было. Не представляю, как сейчас такое можно сделать», — рассказал специалист.

Он добавил, что многие исследователи верят в существование параллельных вселенных, передает издание KP.RU. Если их наличие будет доказано, то есть шанс, что попасть в соседний мир можно с помощью так называемой «кротовьей норы». Однако такие эксперименты в настоящее время не проводились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли порталы для путешествий по Вселенной.