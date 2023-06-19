Вдова Джигарханяна задумалась о доме престарелых: «Хочу умереть во сне»

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

После смерти мужа Татьяна Власова проживает в оставшейся от мужа квартире. Правда, она не является ее полноправной владелицей.

Актриса Татьяна Власова, бывшая жена Армена Джигарханяна, всерьез задумалась о доме престарелых после смерти мужа. В беседе с изданием dni.ru она призналась, что хочет умереть во сне, чтобы не быть никому в тягость.

«Может мне уехать в дом престарелых? А то кто тут будет обо мне заботиться, если что? Канкан танцевать и петь я уже не смогу. Хотя очень надеюсь, что в тягость никому и буду и умру во сне», — с улыбкой сказала она.

Своими мыслями Власова поделилась на театральной премии в театре, который находится рядом с ее домом. Актриса по-прежнему живет в той самой квартире на Арбате, оставленной Джигарханяном после смерти.

Она прожила с ним более полувека, но брак распался в 2015 году. После этого артист связал себя узами брака с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, однако их союз сопровождало множество скандальных историй в прессе, а отношения они выясняли на глазах всей страны.

Незадолго до смерти, когда актер тяжело болел, он воссоединился со своей второй супругой, которая специально вернулась из Америки, чтобы ухаживать за ним. Квартира на Старом Арбате на протяжении 30 лет была домом для Джигарханяна и Власовой.

У каждого из них была доля в объекте, но после развода театральный режиссер решил продать свою часть бизнесмену Растегину с условием, что тот сделает в квартире музей. Спустя два года артист вернулся на Арбат, а предприниматель отдал ему его бывшую собственность в бессрочное и безвозмездное пользование.

После смерти Джигарханяна бизнесмен хочет приступить к созданию музея, однако Власова не дает на это согласия. Выселить ее никто не имеет права, но и Растегин не может начать делать памятный объект, пока там проживает вдова.

«Он (Растегин — Прим. ред.) не звонит, не приходит, а все коммунальные платежи мне приходится оплачивать самостоятельно с моей пенсии», — призналась Татьяна Сергеевна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет экс-жена Джигарханяна после его смерти.