Минобороны РФ показало поражение немецкого танка Leopard-2A6 в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Francisco J. Olmo; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Для выполнения задачи был задействован беспилотник.

Российские военные уничтожили немецкий танк Leopard-2A6, использовав для этой задачи ударный беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ведомство предоставило кадры уничтожения цели на запорожском направлении. На них — точное попадание в крышу машины, которая выполняла боевую задачу.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима предприняли четыре попытки прорвать оборону на донецком направлении. Однако атаки у населенный пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка были отражены.