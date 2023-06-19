«Не намерены»: Блинкен о вступлении США в конфликт с Китаем

Блинкен: США не стремятся к новой холодной войне с Китаем

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Штаты якобы не стремятся к новой холодной войне. Что еще прозвучало на встрече в Пекине?

США соблюдают обещания своего президента Джо Байдена и не стремятся к новой холодной войне. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Пекине с председателем Китая Си Цзиньпином.

Он также заявил, что Штаты не хотят менять систему КНР и каким-либо образом противостоять путем укрепления Альянсов. Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что страны смогут преодолеть трудности в отношениях.

«От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества», — отметил председатель КНР.

В Пекин Блинкен прибыл в воскресенье, 18 июня. Ожидается, что его визит продлится два дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как председатель Китая Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Пекине.