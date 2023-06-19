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Пособники киевского режима не оставляют попыток противостоять российской армии. «Партнеры» Украины констатируют абсолютный провал.

Несостоятельность и неэффективность украинского наступления уже начали признавать на Западе. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью изданию «Российская газета».

«В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые», — подчеркнул глава ведомства.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что украинская сторона начала анонсированное контрнаступление в зоне СВО. Он указал, что ВС РФ эффективно удается отражать наступательные действия противника, не оставляя ему шансов на реализацию поставленных задач.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потери ВСУ на донецком направлении составили более 340 боевиков.