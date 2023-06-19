ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения иностранной техники ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В Минобороны рассказали об успехах в зоне спецоперации.

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что все назначенные объекты были поражены.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению американского обозревателя, российский вертолет Ка-52 «Аллигатор», успешно наносящий удары по подразделениям боевиков киевского режима, зарекомендовал себя как суперхищник.