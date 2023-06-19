В Пекине прошла встреча Си Цзиньпина с Энтони Блинкеном

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Что обсудили представители США и Китая?

Председатель Китая Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Пекине, в ходе которых отметили, что ношения между странами должны базироваться на взаимном уважении и искренности, передает агентство AFP.

«Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен посредством этого визита сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений», — отметил Си Цзиньпин.

Кроме того, в ходе переговоров политики достигли прогресса по ряду вопросов. Однако не уточняется, по каким именно.

В Пекин Блинкен прибыл в воскресенье, 18 июня. Ожидается, что его визит продлится два дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Энтони Блинкена, отношения США и Китая находятся на самом низком уровне с момента их установления.