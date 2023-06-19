Шокировала аудиторию: Тейлор Свифт высморкалась на сцене перед огромной толпой
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Тейлор Свифт высморкалась на концерте в американском Питтсбурге
Фото, видео: www.globallookpress.com / Casey Flanigan; 5-tv.ru
В прошлый раз на концерте она проглотила жука.
Тейлор Свифт обновила рекорд на стадионе в американском Питтсбурге. На концерт певицы пришли больше 70 тысяч человек.
Шоу длилось три с лишним часа — и почти все время публика подпевала. В прошлый раз на концерте она проглотила жука, в этот раз шокировала аудиторию своей аллергией, вернее — ее проявлениями, когда высморкалась, не выключая микрофон.