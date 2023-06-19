Более 500 участников со всей России приехали на форум «ШУМ» в Калининграде

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По подсчетам организаторов, среди которых — Росмолодежь, конкурс был 11 человек на место.

Всероссийский молодежный форум «ШУМ» собрал в Калининграде более 500 молодых блогеров, продюсеров, дизайнеров, фотографов и журналистов со всей страны. Приветственное письмо участникам направил Владимир Путин.

Он отметил, что форум положит начало новым идеям и инициативам. По подсчетам организаторов, среди которых есть Росмолодежь, конкурс был 11 человек на место.

Название отсылает к информационному шуму. Об особой роли журналистов и представителей медиасферы в наши дни, когда против России развернута полномасштабная информационная война, заявил на открытии первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Время вызова — это всегда время возможностей. Новых уникальных возможностей. Когда мир меняется, можно не просто повторять, копировать и следовать за кем-то. Можно идти вперед и создавать что-то принципиально новое. Россия сегодня — по-настоящему страна возможностей, это ваши возможности, ваше будущее», — сказал он.

Участников мероприятия ждут мастер-классы от известных медиа-персон. А по итогам форума начинающие деятели СМИ представят собственные проекты, лучшие из которых получат гранты в миллион рублей. Кроме того, самых активных и перспективных пригласят на стажировки в крупные компании.