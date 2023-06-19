«На этом не остановится»: Лавров раскрыл планы Запада по России

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Попытка изолировать Москву, очевидно, провалилась, отметил глава МИД.

Разбить российскую армию на поле боя, подорвать наш политический и экономический суверенитет, отодвинуть Россию на задворки мировой политики — такие цели ставят перед собой США и их союзники. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия».

«Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя шесть лет в Белоруссии — неудачно, на этом явно не остановится. Откровенно ставя цель расшатать внутриполитическую стабильность и в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года», — отметил министр.

Попытка изолировать Россию, очевидно, провалилась, отметил глава МИД, подчеркнув, что к нашей стране в мире сейчас большой интерес. Москва активно взаимодействует с другими государствами в рамках таких влиятельных международных структур, как ШОС и БРИКС.