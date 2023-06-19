Израиль задумался над отправкой до 200 танков на Украину и в Польшу

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Речь идет о боевых машинах «Меркава» 1990-х годов, списанных из армии страны.

Тель-Авив может отправить Киеву и Варшаве до 200 своих танков. Об этом сообщает израильское издание «Валла».

Согласно материалу, сделка еще находится на стадии переговоров, но уже вызвала шквал критики в самом Израиле. В частности, армейские офицеры недоумевают, почему их правительство рассматривает продажу вооружений в Восточную Европу в ущерб защите собственной безопасности.

Речь идет о боевых машинах «Меркава» 1990-х годов, списанных из армии страны. Эксперты говорят, что, несмотря на уже солидный возраст, эти танки могут быть модифицированы в случае необходимости, а решение об их продаже принимается под жестким давлением из Вашингтона, и, к тому же, подрывает отношения Израиля с Россией.