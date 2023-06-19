Бой длился три часа: 23 солдата ВС РФ отбросили более 100 морпехов ВСУ

Бой между 23 солдатами ВС РФ и более чем 100 морпехами ВСУ произошел в зоне СВО

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Точечными ударами один за одним были подбиты танки и бронированные БМП натовского образца.

Атаку более 100 морских пехотинцев ВСУ отбили 23 наших бойца. Бой длился три часа, противник попытался прорваться на границе ДНР и Запорожской области в районе Ново-донецкого.

Но штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота быстро занял огневую позицию. Боевики были уничтожены: точечными ударами один за одним были подбиты танки и бронированные БМП натовского образца.

Украинский экипаж французского танка попытался спастись бегством, бросив своего раненого товарища. Западная бронетехника оказалась не приспособлена к боевым действиям, которые сейчас идут в зоне СВО.

По словам наших военных специалистов, в машинах натовского образца решающую роль играет электроника. И она очень быстро выходит из строя.

Впрочем, не исключено, что наемники ВСУ преднамеренно выводят западную технику из строя. Потому что российская армия открыла охоту на Leopard и другие иностранные танки.

Такие машины сейчас — главная мишень. В интернете появились записи якобы разговоров украинских боевиков, которые уверены в том, что у экипажа такого танка почти нет шансов вернуться из боя.