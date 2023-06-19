Накрыли из «Градов»: ребенок пострадал при обстреле Валуек со стороны ВСУ
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Ребенок пострадал при обстреле Валуек со стороны ВСУ
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Со стороны Украины за сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из «Града».
Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при обстреле города Валуйки Белгородской области. Со стороны Украины за сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из «Града».
Взрывы повредили пять многоэтажек и четыре частных дома. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин одним из первых журналистов оказался на месте обстрела.
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