В Волге нашли тело брата российского музыканта, утонувшего ранней весной

Фото: Фото из открытых источников

Основатель группы Cream Soda и его друзья в марте переходили реку, но лед оказался непрочным.

Тело Романа Свиргунова, брата основателя группы Cream Soda, найдено спустя три месяца поисков. Как стало известно 5-tv.ru, спасатели обнаружили его в реке Волга возле деревни Новые Ченцы, недалеко от места трагедии.

В марте 35-летний Дмитрий Свиргунов вместе с братом, коллегами и близкими друзьями отмечал свой день рождения в Диевом Городище на берегу Волги. Компания по традиции переходила Волгу, но мартовский лед не выдержал тяжести.

Вместе с основателем Cream Soda в воду провалились еще несколько человек. Одного смогли вытащить живым, но он скончался от переохлаждения. Тело Романа Свиргунова удалось обнаружить только спустя три месяца.

Помимо братьев Свиргуновых, в ту ночь утонули еще бывший хоккеист Георгий Киселев и музыкант Аристарх Ухтомский. Выжившая девушка из компании по сей день не решается делиться подробностями инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погибший музыкант Свиргунов предрек свою смерть за шесть лет до трагедии.