«Главное, чтоб сердце выдержало»: мать обгоревшего в Москве мальчика рассказала о его состоянии

Мама сгоревшего в Москве ребенка рассказала, что ему не дают проснуться из-за сильных болей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

На теле ребенка буквально не осталось ни одного живого места после того, как друг облил его бензином и поджег. Каковы прогнозы?

Мама сгоревшего в Южном Бутове ребенка поделилась подробностями инцидента и состоянием мальчика в больнице. В интервью aif.ru женщина призналась, что из-за сильных болей ее сыну даже не дают проснуться.

«Сейчас он не в сознании, ему не дают проснуться, чтобы он не чувствовал боль. У него было несколько операций. Первая была жизненно необходимая, как только его привезли», — рассказала Екатерина.

Ребенку сняли 90% обгоревшей кожи, не трогали только лицо, которое сильно отекло. Никаких манипуляций с глазами или внутренними органами мальчика врачи не делали, как пишут в прессе. Сейчас главная задача — пересадить кожу, чтобы закрыть грудную клетку.

«Когда восстановится, опять будут пересаживать. Это будет очень долгий процесс. Сейчас главное, чтобы сердце выдержало такое количество наркоза», — отметила мать пострадавшего.

Страшная трагедия произошла 5 июня — мальчик вместе с приятелем проводил время на детской площадке, как вдруг тот облил его бензином и поджег. О произошедшем матери рассказали по телефону и сразу же направили к ней психологов.

«Практически сразу на место прибыла скорая, никого к сыну не подпускали. Ни близких, ни друзей», — рассказала женщина.

Поджигателю она зла не желает, так как важнее всего сейчас только выздоровление любимого сына.

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