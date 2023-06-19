Онищенко о выведении в США насекомых-переносчиков ВИЧ и гепатита: «Инструмент экспансии»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

Экс-глава Роспотребнадзора рассказал, что США не рассматривают биологическое оружие в качестве инструмента сдерживания. Его можно использовать ровно наоборот.

Выведение насекомых, способных распространять ВИЧ и гепатит B, вполне отвечает духу стратегии США о биологической безопасности. Об этом 5-tv.ru сообщил Геннадий Онищенко — заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук и экс-глава Роспотребнадзора.

«Для меня в этом сообщении ничего нового нет. Не вдаваясь в подробности и не давая советов потенциальным биотеррористам, я углубляться в конкретные факты не буду. Скажу лишь одно: о пересмотре в прошлом году стратегии биологической безопасности», — начал комментарий Геннадий Онищенко.

По его словам, в действительности в документе изложена наступательная стратегия США. В ней ядерное оружие названо оружием сдерживания, а биологическое — инструментом для международной экспансии.

«Там прямо так и написано: угрозой для биологической безопасности США является любая эпидемия, где бы она ни находилась — на Северном полюсе, в Антарктике или Арктике. Это для них угроза, поэтому они оставляют за собой право вмешиваться. Я читаю это как одно: это сегодня инструмент для экспансии территории любого государства», — подчеркнул врач-эпидемиолог.

Он описал гипотетическую ситуацию: в любой точке мира происходит вспышка несмертельного заболевания. Вашингтон объявляет его опасным для граждан США и на этом основании вторгаются в другую страну. А далее под благовидным предлогом борьбы за здоровье человечества может происходить все что угодно: дестабилизация ситуации, подрыв экономики, смена политического руководства.

«Это уже давно ни для кого не является секретом. Американцы — хоть они и являются участниками конвенции по биологическому оружию — никогда не прекращали разработку активных наступательных программ в области биологического оружия. Поэтому все, что было сказано — в данном случае это частность, — подтверждается. Сегодня главная опасность для планеты с точки зрения разработки и, самое страшное, применения биологических боевых рецептур исходит от США», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

В заключение он добавил, что у Соединенных Штатов есть все необходимое для выведения насекомых, переносящих опасные вирусы. Во-первых, развития наука. Во-вторых, политическая мотивация и желание контролировать весь мир.

О попытке США вывести насекомых, которые могут переносить вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатит В, 19 июня сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Пентагон уже получил культуры комаров, инфицированные гепатитом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работы с переносчиками смертельно опасных вирусов проводятся не только на территории США, но и в шести зарубежных филиалах.