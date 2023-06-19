«Наш ангел-хранитель»: Лерчек раскрыла способ погашения долга перед налоговой

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Блогера и ее мужа заподозрили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, арестовали им банковские счета и запретили пользоваться телефонами. Откуда она взяла деньги?

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) впервые прокомментировала налоговый скандал с ее участием. На шоу «Эмпатия Манучи» она честно и подробно рассказала, как продвигается уголовное дело.

По последним данным, Лерчек и ее супруг погасили долг в 311 миллионов рублей. Деньги они взяли у друга, так как их счета были заблокированы в связи с расследованием.

«Деньги взяли в долг у друга, он за нас заплатил. Это один из лучших друзей, наш ангел-хранитель. Он бизнесмен. Сейчас мы ждем сумму штрафов и пеней, которые нужно оплатить — надеемся, это можно сделать с семейного счета», — рассказала звезда.

У супругов есть трое детей, которым, к слову, они не стали рассказывать обо всех ужасах, происходящих вокруг. Для ребят это просто розыгрыш — так им сказали звездные родители.

«Сожалею ли, что все так получилось? Сожалею. Все как гром среди ясного неба. Я устала, мне очень тяжело. Люблю работать, люблю делиться, а сейчас этой возможности нет. Главное, впредь не совершать таких ошибок», — со слезами на глазах сказала блогер.

Лерчек и ее супруга Артема заподозрили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: дробили весь доходы на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников.

Известно, что Савеловский суд Москвы арестовал банковские счета Чекалиных на сумму более чем 311 миллионов рублей, а также запретил блогеру пользоваться смартфоном на время расследования уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Лерчек потребовал снять арест со счетов блогера.