123-летняя девственница из Руанды попросила помочь найти ей жениха

Фото: YouTube / Afrimax English

Терезия призналась, что в детстве и юношестве ей запрещалось даже на минуту оставаться наедине с мужчиной. Повзрослев, она решила какое-то время пожить одна. И как-то затянулось на столетие.

Жительница Руанды Терезия Ниракаджумба публично попросила о помощи в поиске жениха. Пикантность ситуации придают два факта: по документам ей 123 года, а сама она называет себя девственницей. Видео с ее просьбой и историей опубликовано на YouTube-канале Afrimax English. Внимание на него обратила Lenta.ru.

Терезия воспитывалась в семье с очень строгими нравами — ей запрещалось даже на минуту оставаться наедине с мужчиной. Жениха девушке должны были подобрать родители, но они сказали ей заняться этим самой.

Потенциальная невеста решила, что еще успеет выйти замуж, поэтому пока поживет одна. И как-то само собой затянулось на столетие.

«В моей культуре девушкам не разрешалось оставаться наедине с мужчиной. Это стало принципом моей жизни. Я решила жить одна, даже когда родители и семья просили меня выйти замуж», — вспоминает Терезия.

Она призналась, что долгие годы мечтала встретить жениха, который полюбит всем сердцем и «обнимет ее душу». Однако длительное ожидание взрастило в ней страх перед мужчинами. Только к 123 годам с ним удалось справиться.

«Когда я была молода, я не хотела общаться с мужчинами, и это определило мое будущее. Но теперь вы можете помочь мне встретить мужчину», — обратилась Терезия к зрителям.

Стоит отметить, что возраст просящей вызывает сомнения. О нем известно с ее слов, а также из удостоверения личности. В последнем в качестве даты рождения указано 01.01.1900. Возможно, Ниракаджумба просто затруднилась назвать свой возраст в паспортном столе, поэтому чиновник выбрал дату случайным образом.

На более молодой возраст указывает и внешность — Терезия выглядит значительно моложе 123 лет. В опубликованном видео она много ходит, сама подметает во дворе своего дома, разжигает костер и готовит на нем.

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