Минобороны: США пытаются вывести насекомых-переносчиков опасных вирусов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Речь идет в том числе об Эболе, гепатите В и ВИЧ.

США пытаются получить насекомых, переносящих вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатит В. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, Пентагон уже получил культуры комаров, инфицированные гепатитом.

«Работы с переносчиками проводятся в профильных организациях Минобороны на территории США и шести зарубежных филиалах. Это дает возможность в лабораторных условиях поддерживать и инфицировать арбовирусами 89 видов комаров и 12 видов клещей. Одновременно разрабатываются программные продукты для прогнозирования распространения трансмиссивных инфекций (в отношении лихорадки долины Рифт прогноз построен для 47 видов насекомых-переносчиков)», — добавил генерал.

Кириллов напомнил, что последняя крупная вспышка желтой лихорадки в Африке наблюдалась в 2013 году. В то время зафиксировали увеличение количества комаров. В результате одномоментно заболели 170 тысяч человек, из них 60 тысяч погибли. В связи с чем, отметил генерал, интерес США к переносчикам инфекций неслучаен.

«Характерно, что многие изучаемые заболевания, например, конго-крымская лихорадка, клещевой и японский энцефалиты, не встречаются на территории Соединенных Штатов и не представляют угрозы для североамериканского континента», — добавил он.

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