Пожар произошел в цехе на юго-востоке Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

В воздух поднимается столб густого черного дыма.

Пожар произошло в цехе на Гайвороновском проезде, расположенном на юго-востоке Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

В распоряжении также появились кадры случившегося — на них виден густой столб черного дыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи сообщали о крупном пожаре на Миусской площади в Москве.