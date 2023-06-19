Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC в зоне СВО

Фото: Reuters / Frederic Petry

Боевики киевского режима бросили машину. Теперь она — трофей военнослужащих России.

Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC, принадлежащий киевскому режиму. Видео с трофеем опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах — брошенная машина, рядом на земле — подробная инструкция по ее эксплуатации.

«На окраинах Новодонецкого более 50 единиц обездвиженной вражеской техники», — добавили между тем в ведомстве.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевики киевского режима попытались прорвать оборону в районе населенного пункта Стельмаховка.