Суд приговорил футболиста «Спартака» Промеса к 18 месяцам тюрьмы

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Его обвинили в нападении на брата.

Суд Амстердама приговорил нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Спортсмена обвинили в нападении на брата на семейной вечеринке в 2020 году при отягчающих обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-футболист столичного «Спартака» Александр Ширко попал в реанимацию из-за нарушения сердечного ритма.