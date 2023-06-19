Застрявших на теплоходе на Волге туристов развлекали танцами

Фото, видео: Никитин Николай/ ТАСС; 5-tv.ru

Ночью «Павла Бажова» все-таки удалось снять с мели.

Почти 200 человек оказались в заложниках у Волги: теплоход «Павел Бажов» с туристами сел на мель. Случилось это по пути из Перми в Астрахань.

Обошлось без повреждений, но сдвинуться с места теплоход не смог — экипажу пришлось дожидаться буксира. И изо всех сил развлекать пассажиров.

«Павел Бажов» в этом сезоне ходил по маршруту трижды — путь хорошо известен. Видимо, подвела погода: поднялся сильный ветер, и судно отклонилось от курса, налетев на песчаную косу. Ночью теплоход все-таки удалось снять с мели.