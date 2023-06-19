Застрявших на теплоходе на Волге туристов развлекали танцами
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Фото, видео: Никитин Николай/ ТАСС; 5-tv.ru
Ночью «Павла Бажова» все-таки удалось снять с мели.
Почти 200 человек оказались в заложниках у Волги: теплоход «Павел Бажов» с туристами сел на мель. Случилось это по пути из Перми в Астрахань.
Обошлось без повреждений, но сдвинуться с места теплоход не смог — экипажу пришлось дожидаться буксира. И изо всех сил развлекать пассажиров.
«Павел Бажов» в этом сезоне ходил по маршруту трижды — путь хорошо известен. Видимо, подвела погода: поднялся сильный ветер, и судно отклонилось от курса, налетев на песчаную косу. Ночью теплоход все-таки удалось снять с мели.