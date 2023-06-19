Балерину госпитализировали из Александринского театра с травмой

Фото: www.globallookpress.com / Pan Yulong

Артистка Театра балета Бориса Эйфмана травмировала левую ногу на репетиции. Медики скорой помощи решили доставить ее в больницу.

Балерина получила травму в Александринском театре Санкт-Петербурга и была доставлена Мариинскую больницу. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Инцидент произошел 18 июня примерно в 20:00. Судя по всему, балерина была в театре на репетиции — спектаклей с ее участием в театре в этот день не было.

Во время репетиции 20-летняя девушка травмировала левую ногу. Приехавшие на вызов медики скорой помощи приняли решение о госпитализации.

После проведенных в больнице исследований ничего серьезного выявлено не было. Балерину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По данным 5-tv.ru, пострадавшая является артисткой Театра балета Бориса Эйфмана.

Опасности поджидают балерин не только на репетициях. Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербурженка распылила перцовый газ во время балета в Мариинском театре. Одна из танцовщиц призналась, что на сцене было нечем дышать. В итоге зрительницу арестовали на семь суток.