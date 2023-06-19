Висели вниз головой: экстремальный аттракцион сломался в парке в Кемерово
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Экстремальный аттракцион сломался во время сеанса в парке в Кемерово
Фото, видео: фото из открытых источников;5-tv.ru
Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.
Минуты ужаса испытали посетители развлекательного парка в Кемерово. Сломался экстремальный аттракцион: он поднял людей на огромную высоту и «завис».
В таком положении — вниз головой — люди провели несколько минут, утверждают очевидцы. После этого сотрудники в ручном режиме смогли опустить кабинки.
Никто не пострадал, хотя некоторых пришлось успокаивать. Посетителям вернули деньги: сейчас аттракцион не работает, а Следственный комитет проводит проверку в парке развлечений.