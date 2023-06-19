Затоплены автомобили: проливные дожди обрушились на Кавказ

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

Основной удар стихии принял на себя Владикавказ — там объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Республики Кавказа и Ставрополье переживают последствия сильнейших ливней. По улицам городов несутся мощные потоки воды, смешанные с грязью.

Вода стоит в подвалах и на первых этажах домов, смыты посевы, оборваны провода, затоплены автомобили. Основной удар стихии принял на себя Владикавказ — там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов оценил масштабы бедствия.