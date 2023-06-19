На севере Крыма в ночное время сбили два беспилотника

Аксенов: системы ПВО сбили на севере Крыма два беспилотника

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

Местных жителей призвали соблюдать спокойствие.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на севере Крыма два беспилотника. Они двигались ночью на малой высоте, написал в своем Telegram-канале губернатор полуострова Сергей Аксенов.

«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — призвал он.

В последнее время украинские террористы все чаще совершают атаки на регионы России. Власти неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Новопетровка в Белгородской области.