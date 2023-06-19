ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области

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Сотрудник украинской военной разведки завербовал жителей региона и отдавал им приказы. Одного из его пособников задержали.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты, которые военная разведка Украины готовила против руководителей Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения главным управлением разведки министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ», — рассказали в ФСБ.

Уточняется, что российские контрразведчики сумели вычислить сотрудника украинской военной разведки, который отдавал приказы завербованным им жителям Запорожской области.

«Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», — добавили в ЦОС.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче и хранении взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала двоих мужчин, намеревавшихся взорвать отдел МВД в Пятигорске.