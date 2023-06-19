Видео: молния ударила в Эйфелеву башню

Фото, видео: © РИА Новости / Ирина Калашникова; 5-tv.ru

На Францию обрушился сильный шторм, объявлен оранжевый уровень угрозы.

Во Франции бушует мощный шторм. В половине регионов объявлен оранжевый уровень опасности.

Отключается электричество, не ходят поезда. Больше всего досталось столице. Сначала в Париже поднялся штормовой ветер, а затем на город обрушился ливень.

А ночью молния ударила в шпиль Эйфелевой башни. Власти призывают парижан не прятаться под деревьями и по возможности оставаться дома.

Из-за грозы пришлось даже отменить концерт Стинга. Он собирался выступать под открытым небом в парке.